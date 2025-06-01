Uçuşta kaybolan kabin memuru, tuvalette çıplak şekilde dans ederken bulundu

The Sun gazetesinin haberine göre, San Francisco’dan Londra’ya yapılan 10.5 saatlik uçuş sırasında, adı açıklanmayan erkek kabin memuru yemek servisi sırasında ortadan kayboldu. Bunun üzerine mürettebat üyeleri uçak içinde onu aramaya başladı.



Kabin amiri, görevli personeli businness tuvalette çırılçıplak dans ederken buldu. Olayın ardından diğer ekip üyeleri, kabin memurunu First Class’a ait pijamalarla giydirmek ve uçuşun geri kalanı boyunca koltuğuna sabitlemek zorunda kaldı.

“BU ADAM HERKESTEN YÜKSEKTE GİBİYDİ”

Olayla ilgili konuşan bir ekip üyesi, “Uçak Atlantik üzerinde seyrediyordu ama bu adam herkesten daha yüksekte gibiydi. Sanıyoruz ki görev başındayken hap aldı. Bu gerçekten inanılmaz bir şey” dedi.



Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380, olay sırasında 470 yolcu ve mürettebat taşıyordu. Uçak daha sonra Londra Heathrow Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Kabin memuru ise uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilerek polis tarafından götürüldü.



Kabin memuru, olayın ardından British Airways tarafından görevden uzaklaştırıldı.

“ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN GARİP ŞEY”

Bir başka ekip üyesi, “Sadece tehlikeli değil, aynı zamanda British Airways kariyerine çılgınca bir son. Bu iş insanların bazen aklını kaçırmasına neden olabilir, ama Club World tuvaletinde tek kişilik disko yapmak, şimdiye kadar gördüğüm en garip şey” dedi.

