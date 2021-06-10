UEFA’dan Ukrayna forması kararı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) başlamasına bir gün kala Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Rusya'nın şikayeti üzerine incelemeye aldığı Ukrayna milli takımı formasında yer alan siyasi sloganlarla ilgili kararını açıkladı.

Kararda UEFA, formadaki "Kahramanlara şan olsun" ifadesinin çıkarılmasına karar verdi.

‘KIRIM HARİTASI SORUN TEŞKİL ETMİYOR’

UEFA, formada yer alan Kırım haritasının ve "Ukrayna'ya Zafer" ifadesinin bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Sloganın açıkça siyasi olduğu, tarihi ve askeri öneme sahip olduğu kabul edildi" denirken bu nedenle formadaki sloganın kaldırılması gerektiği bildirildi.

RUSYA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, turnuvada C Grubu’nda Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek olan Ukrayna, giyeceği formayı tanıtmış, üzerinde Ukrayna sınırlarının silüet olarak yer aldığı formada Kırım’ın Ukrayna sınırları içinde gösterilmesine Rusya sert tepki göstermişti.

Rusya Çarşamba günü, Ukrayna'nın Euro 2020 formasında Kırım haritası ve askeri sloganlar bulunduğu gerekçesiyle forma hakkında UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

RUSYA SEMPATİZANI DEVLET BAŞKANI PROTESTOLARINDA KULLANILAN SLOGAN

Formada, 2014’te Rusya sempatizanı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in görevi bırakmasına neden olan protesto gösterilerinde sık sık kullanılan ‘Zafer Ukrayna’ya’ sloganın yer alması Rusya’nın tepkisini çekmişti.

Formada ayrıca "Kahramanlara şan olsun" yazısı da yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Bu bir politik provokasyon. Rusya’ya ait Kırım toprakları Ukrayna’ya aitmiş gibi gösteriliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Zaharova, formada yer alan sloganları Nazilerin savaş naralarına benzetmişti.