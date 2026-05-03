UFO dosyaları açılıyor mu? Trump’tan dikkat çeken sinyal

ABD Başkanı Donald Trump , UFO ’lara ilişkin gizli dosyaların “yakın gelecekte” açıklanabileceğini belirterek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Trump daha önce de, hükümetin elindeki UFO ve “tanımlanamayan hava olayları” ile ilgili belgelerin açıklanması için talimat vereceğini duyurmuştu.

ÜÇ FAKTÖR SÜRECİ HIZLANDIRIYOR İDDİASI

UFO açıklamaları için uzun süredir kampanya yürüten isimler, süreci hızlandıran üç ana faktör olduğunu öne sürdü.

Bu faktörler artan kamuoyu baskısı, siyasi krizler ve tartışmalar, küresel güvenlik ve nükleer savaş endişeleri olarak sıralanıyor. İddialara göre bu unsurlar, ABD’yi “tarihi bir açıklamaya” doğru itiyor.

KAMUOYUNDA İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda UFO konusu, marjinal bir ilgi alanı olmaktan çıkıp ana akım tartışma haline geldi. Son dokuz yılda ana akım medyada 10 binden fazla UFO haberi yayınlandığı belirtiliyor.

Bazı siyasetçiler ise UFO dosyalarının açıklanması çağrılarını farklı değerlendiriyor.

ABD’li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, bu süreci “kitleleri oyalamaya yönelik bir dikkat dağıtma aracı” olarak nitelendirdi.

NÜKLEER GERİLİM VURGUSU

İddialara göre, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sonra bu tür gözlemlerin arttığı ve bazı vakalarda bilinmeyen araçların askeri sistemleri etkilediği öne sürülüyor. Ancak bu iddialar bilimsel olarak kanıtlanmış değil ve uzmanlar tarafından genel kabul görmüyor.

ESKİ BAŞKANLARLA DA GÜNDEME GELDİ

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın 1969’da bir UFO gördüğünü söylediği ve başkan olmadan önce bilgileri açıklama sözü verdiği biliniyor.

Barack Obama ise görevdeyken UFO’lar hakkında bilgi istediğini, ancak dünya dışı varlıklarla temasın kanıtlanmadığını ifade etmişti.

Uzman isimler olası bir açıklamanın insanlık tarihindeki en büyük kırılmalardan biri olabileceğini savunuyor.