Uganda 2 binbaşıyı korkak oldukları için ordudan attı

Somali'de mayıs ayında yapılan saldırıda 50'den fazla Uganda askeri ölmüştü. Devlet Başkanı Yoweri Museveni, saldırı sonrası orduyu eleştirmişti.



Ülkede farklı Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 20 bin asker barış gücü olarak görev yapıyor.



Terör örgütü Eş-Şebab, bazı köy ve kasabaları elinde tutarken, sık sık ordu ve barış gücünü hedef alan saldırılar düzenliyor.