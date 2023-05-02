Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü

Uganda Ulusal Ordusu'ndan bir asker, koruduğu Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola'ya öldürdü. Kimliği henüz resmi olarak belirlenemeyen asker daha sonra kendini vurdu.



Bazı görgü tanıkları, silahı kendisine doğrultmadan önce askerin mahallede dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi.



"ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞ OLABİLİR"

Bununla birlikte, olaya dair ilk raporlar çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğine işaret etti ve sosyal medyadaki videolar, yerel halkın şok içinde olay yerinde toplandığını gösterdi.



Uganda parlamentosu Başkanı, sabah oturumuna başkanlık ederken yaptığı kısa bir açıklamayla Albay Engola'nın ölümünü doğruladı.

Anita Among Salı günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Hon Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Tanrı'nın planı buydu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Koruma ile Engola arasında çıkan tartışmanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.



Üst düzey görevlerde yer alan Albay Engola, daha önce savunma bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

