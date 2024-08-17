Uganda'da çöp toplama alanı çöktü: Can kaybı 34'e yükseldi

Uganda'nın başkenti Kampala'da 9 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonrası çöp toplama alanı çöktü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Uganda'da çöp toplama alanı çöktü: Can kaybı 34'e yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği toplama alanı Kiteezi bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Yetkililer, 35 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

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