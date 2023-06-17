Uganda'da okula saldırı: 41 ölü

Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, silahlı saldırı düzenledi ve okulun yatakhanesini ateşe verdi.



Mpondwe-Lhubiriha sınır bölgesinin yöneticisi Selevest Mapoze, okuldan 41 cesedin çıkarıldığını ve bunlardan 38'inin öğrenci olduğunu dile getirdi.



Öğrencilerin yanarak, vurularak ya da bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini söyleyen Mapoze, vurularak öldürülen diğer 3 kişiden birinin güvenlik görevlisi, 2'sinin de yerel topluluğun üyeleri olduğunu belirtti.



Uganda ordusu sınırda çok sayıda kişiyi de kaçıran saldırganların peşine düştü.



Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden oldu.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI



Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe şehrinde bir okula düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan ve bir okulu hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir.''

