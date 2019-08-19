Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankerinin neden olduğu kaza sonrası çıkan yangın saatler süren uğraşların ardından söndürülebildi.
Tankerin çarptığı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı binalar da yandı.
Kazanın aşırı hız sebebiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Komşu ülke Tanzanya'da geçtiğimiz haftalarda bir yakıt tankerinde meydana gelen patlamada da onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü
NTV HaberDünya
Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi. Üç araca çarptıktan sonra patlayan tankerin yol açtığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankerinin neden olduğu kaza sonrası çıkan yangın saatler süren uğraşların ardından söndürülebildi.