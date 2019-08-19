Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankerinin neden olduğu kaza sonrası çıkan yangın saatler süren uğraşların ardından söndürülebildi.
Petrol tankeri Kenya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne doğru yol alırken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu kazan meydana geldi.
Polis sözcüsü Martial Tumusiime, "Patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev, dükkan ve araç yandı. Hayatını kaybedenler morglara kaldırılırken, patlama nedeniyle yaralanan insanlar da hastaneye götürüldü" ifadesini kullandı.
Komşu ülke Tanzanya'da geçtiğimiz haftalarda bir yakıt tankerinde meydana gelen patlamada da onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Uganda'da petrol tankeri patladı: 20 ölü
NTV HaberDünya
Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankeri ortalığı savaş alanına çevirdi. Üç araca çarptıktan sonra patlayan tankerin yol açtığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika ülkesi Uganda'da kontrolden çıkan petrol tankerinin neden olduğu kaza sonrası çıkan yangın saatler süren uğraşların ardından söndürülebildi.