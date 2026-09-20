Ugandalı "çılgın general" bu kez de Türkiye ile askeri ilişkileri askıya aldı

Türkiye 'ye yönelik garip talepleriyle bilinen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba bu kez de Uganda hükümeti muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'yi "iade etmediği" iddiasıyla Türkiye ile askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Daha önce, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim . Kolay bir işti. Bir dahaki sefere beni ve Uganda'yı tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” gibi tuhaf açıklamalarda bulunan, "Türk Büyükelçiliği'ni kapatırım" diyen, “Türkiye'nin en güzel kadınını eş olarak istediğini sosyal medyadan yazan”, Türkiye'den 1 milyar dolar isteyen ve Türk vatandaşlarının Uganda'yı derhal terk etmesini talep eden Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba bir kez daha kendini gündeme getirmeyi başardı.

UGANDA DEVLET BAŞKANI MUSEVENİ'NİN OĞLU



"Twitter Generali" lakaplı Kainerugaba, bu kez de babası Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye yönelik eleştirileriyle bilinen siyasi muhalif Fred Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmemesini gerekçe göstererek Türkiye ile askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Kainerugaba, geçmişte de Lumbuye'nin iadesi konusundaki ısrarı nedeniyle Türk makamlarıyla defalarca karşı karşıya gelmişti.

Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi yaptığı açıklamada, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye Cumhuriyeti ile olan bütün savunma ve askeri iş birliğini şu andan itibaren geçerli olmak üzere askıya almıştır. Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin sorunlar halledilene kadar yürürlükte kalacaktır" dedi.



LUMBUYE, TÜRKİYE TARAFINDAN UGANDA'YA SINIR DIŞI ETTİKTEN SONRA KAYBOLMUŞTU



2013 yılında Türkiye'ye sığınan Fred Kajubi Lumbuye, özellikle hükümet karşıtı sert eleştirileri ile tanınıyor. Türkiye'de 2021 yılında gözaltına alınan Lumbuye, Uganda'ya sınır dışı edilmesinin ardından kaybolmuştu.

"Çılgın" generalin bu son son açıklaması, bir Türk firması ile yapılan 3 milyar dolarlık demiryolu sözleşmesinin iptal edilmesi ve Türk vatandaşlarının Uganda'dan sınır dışı edilmesi yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Türkiye ve Uganda, yaklaşık 10 yıldır askeri eğitim , silah ve gözetleme ekipmanı, teknoloji transferi ile terörle mücadele ve güvenlik konularını kapsayan savunma alanında yakın ilişkilere sahipti.

“ZATEN 5 TÜRK KADINIYLA EVLENDİM”



Kainerugaba, daha önce yaptığı ‘çılgın’ açıklamalardan birinde, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti. Bir dahaki sefere beni ve Uganda'yı tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” demişti.

Türklerden korkmadığını söyleyen Kainerugaba, “Asıl onlar bizden korkmalı. Bize yönelik daha fazla tehdit olursa bunun sonuçları olur. Türkiye ile yakında işimi bitireceğim. Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN 1 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba, daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar istemişti.

Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, sorun yok.” paylaşımını yapmıştı.

Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazmıştı.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar isteyince, bunun bir şaka olduğu sanılmıştı. Kainerugaba, sosyal medya platformu X'ten tehditlerini sıralarken, Türkiye'nin en güzel kadınını da istediğini söylemişti. Türkiye'ye bu isteklerini karşılaması için 1 ay süre veren general, bir süre sonra X'teki paylaşımlarını da silmişti.

Garip açıklama ve hareketlerde bulunan Kainerugaba, uzun yıllardır Uganda'yı yöneten Museveni'nin muhtemel halefi olarak görülüyor.