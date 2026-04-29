Ugandalı deli general kontrolden çıktı. Beş Türk kadınla evlilik hayaline kapıldı

Daha önce Türkiye 'nin en güzel kadınını eş olarak istemek gibi garip taleplerle gündeme gelen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba kontrolden çıktı.



Kainerugaba, bu kez de Fred Kajubi Lumbuye'nin teslim edilmemesi halinde Türk büyükelçisini sınır dışı etme ve savaş çıkarma gibi saçma tehditlerde bulundu. 2013 yılında Türkiye'ye sığınan Fred Kajubi Lumbuye, özellikle hükümet karşıtı sert eleştirileri ile tanınıyor. Türkiye'de 2021 yılında gözaltına alınan Lumbuye, Uganda'ya sınır dışı edilmesinin ardından kayboldu.

“ZATEN 5 TÜRK KADINIYLA EVLENDİM”



Kainerugaba, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti. Bir dahaki sefere beni ve Uganda'yı tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” açıklamasında bulundu.

Türklerden korkmadığını söyleyen Kainerugaba, “Asıl onlar bizden korkmalı. Bize yönelik daha fazla tehdit olursa bunun sonuçları olur. Türkiye ile yakında işimi bitireceğim. Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler” ifadelerini kullandı.

Kainerugaba, X'teki bu paylaşımı öncesinde, yüzde 14 Yunan geni taşıdığını ve Yunanistan'ın kendisinden vize istememesi gerektiğini de yazdı. Kainerugaba'nın paylaşımları, şu an tamamen saçma ifadelerle dolu.



TÜRKİYE'DEN 1 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ



Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar istemişti.

Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım, Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, sorun yok.” paylaşımını yapmıştı.

Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazmıştı.

Kainerugaba, Türkiye'ye bu isteklerini karşılaması için 1 ay süre veren "çılgın" general, bir süre sonra X'teki paylaşımlarını da sildi



Garip açıklama ve hareketlerde bulunan bu sözde “general”, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu. Uzun yıllardır Uganda'yı yöneten Museveni, yerine oğlunu hazırlıyor. Bu nedenle, Kainerugaba'nın akıl ve mantık dışı açıklamaları ister istemez dikkat çekti.

MELONİYE'YE 100 İNEKLİK BAŞLIK PARASI ÖNERDİ

Kainerugaba, 2022 yılında 100 inek başlık parası karşılığı İtalyan Başbakanı Meloni'ye evlilik teklifi etti. Kainerugaba, şaka yollu bir şekilde İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni'ye çeyiz olarak 100 Ankole ineği teklif etmişti. Kainerugaba, Meloniyi "korkusuz" olarak nitelendirdi ve teklifin reddedilmesi halinde Roma'yı işgal edeceğini de söyledi.

Yine alay konusu oldu ve İtalya bu sözde generalin açıklamalarına yanıt bile vermedi. Muhtemelen Türkiye de akıl ve mantık dışı açıklamalar yapan bu sözde generale yanıt vermeyecek.

PAYLAŞIMLARI ÖNCE SAHTE SANILMIŞTI

Kainerugaba'nın X'ten yaptığı Türkiye paylaşımlarının sahte olduğu düşünüldü. Bu taleplerin başka türlü açıklaması da yapılamazdı. Uganda'nın Türkiye ile sorunu bulunmuyor, bu tür tehdit için ortada neden oluşturucak bir anlaşmazlık da yok. İki ülke arasında 50 milyon dolarlık ticaret hacmi var, bazı Ugandalı ögrenciler Türkiye'de eğitim görüyor.

Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile görüştü. Sözde Korgeneral Kainerugaba'nın tepki çeken sosyal medya paylaşımlarının ardından gerçekleşen görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde açıklamalar yapıldı.