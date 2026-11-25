Pandemi döneminde geliştirdikleri mRNA tabanlı covid aşısıyla dünya çapında adından söz ettiren BioNTech firmasının kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti yeni bir şirket kuruyor. "Arife" isimli şirket, yeni kanser tedavileri ve araştırmalarına odaklanacak.



BU YILIN SONUNDA BIONTECH'TEN AYRILIYORLAR



BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ve baş tıbbi sorumlusu Özlem Türeci daha önce yaptıkları açıklamada, bu yılın sonunda şirketteki görevlerinden ayrılacaklarını duyurmuştu .

Financial Times gazetesinin haberine göre, 2008 yılında bir Alman şirketi olarak BioNTech'i kuran çift, "Arife" isimli yeni şirketleri için, Avrupalı risk sermayesi şirketi Plural'ın öncülüğünde, 1 milyar dolarlık finansman için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yapıyor.



MRNA TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK YENİ KANSER TEDAVİLERİ GELİŞTİRECEKLER



Yeni şirket Arife'nin, BioNTech'in Covid-19 aşısının arkasındaki mRNA teknolojisinden yararlanarak yeni kanser tedavileri geliştirmeye odaklanacağı belirtiliyor.

Şahin ve Türeci çiftinin hamlesi, ABD'li rakip Moderna'nın bu yıl elde ettiği çığır açıcı klinik deney sonuçlarının ardından kişiselleştirilmiş kanser aşısı geliştirme yarışının hız kazandığı bir dönemde geldi.



Arife, BioNTech ile aynı alanda faaliyet gösterecek ancak mRNA teknolojisinin, kanser tedavisine nasıl uyarlanabileceğine yönelik erken aşama araştırmalara odaklanacak.

BioNTech ise umut vadeden ilaç adaylarını piyasaya sunmaya yoğunlaşıyor.