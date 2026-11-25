Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti "Arife" isimli yeni şirket kuruyor
25.11.2026 13:28
Yeni şirket Arife'nin, BioNTech'in Covid-19 aşısının arkasındaki mRNA teknolojisinden yararlanarak yeni kanser tedavileri geliştirmeye odaklanacağı belirtiliyor.
Geliştirdikleri covid aşısıyla pandemi dönemine damga vuran BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, "Arife" isimli yeni şirket için 1 milyar dolar yatırım toplamak üzere görüşmeler yapıyor.
Pandemi döneminde geliştirdikleri mRNA tabanlı covid aşısıyla dünya çapında adından söz ettiren BioNTech firmasının kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti yeni bir şirket kuruyor. "Arife" isimli şirket, yeni kanser tedavileri ve araştırmalarına odaklanacak.
BU YILIN SONUNDA BIONTECH'TEN AYRILIYORLAR
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ve baş tıbbi sorumlusu Özlem Türeci daha önce yaptıkları açıklamada, bu yılın sonunda şirketteki görevlerinden ayrılacaklarını duyurmuştu .
Financial Times gazetesinin haberine göre, 2008 yılında bir Alman şirketi olarak BioNTech'i kuran çift, "Arife" isimli yeni şirketleri için, Avrupalı risk sermayesi şirketi Plural'ın öncülüğünde, 1 milyar dolarlık finansman için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yapıyor.
MRNA TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANARAK YENİ KANSER TEDAVİLERİ GELİŞTİRECEKLER
Yeni şirket Arife'nin, BioNTech'in Covid-19 aşısının arkasındaki mRNA teknolojisinden yararlanarak yeni kanser tedavileri geliştirmeye odaklanacağı belirtiliyor.
Şahin ve Türeci çiftinin hamlesi, ABD'li rakip Moderna'nın bu yıl elde ettiği çığır açıcı klinik deney sonuçlarının ardından kişiselleştirilmiş kanser aşısı geliştirme yarışının hız kazandığı bir dönemde geldi.
Arife, BioNTech ile aynı alanda faaliyet gösterecek ancak mRNA teknolojisinin, kanser tedavisine nasıl uyarlanabileceğine yönelik erken aşama araştırmalara odaklanacak.
BioNTech ise umut vadeden ilaç adaylarını piyasaya sunmaya yoğunlaşıyor.