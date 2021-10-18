Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısı açıklaması

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Yunan basınına açıklamalarda bulundu.



Corona virüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada üçüncü doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı.



Uğur Şahin, ikinci doz aşının ağır corona virüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı.

'MRNA AŞILARI KANSERLE SAVAŞMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ'



Özlem Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının hali hazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Türeci, aynı teknolojiyi kullanan corona virüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.

'2-3 YIL İÇERİSİNDE PİYASAYA ÇIKABİLİR'

Uğur Şahin üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.



Pandeminin ne zaman biteceğine dair soruya ise Özlem Türeci, "Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız" yanıtını verdi.



Türeci bunun insanlığın gördüğü son pandemi olmayacağını yinelerken, insanlığın hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.