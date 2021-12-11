Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, sosyal medyada aşı yaptırmadığına yönelik söylentilere, aşı olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Eski bir okul arkadaşının ağır Covid-19 geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, insanların aşı yaptırmamasının temel nedeninin genellikle yanlış bilgiden kaynaklanan "korku" olduğunu söyledi. BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, kendisinin aşı olmadığına dair sosyal medyada çıkan söylentilere "Düşman korkudur. Nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur" sözleriyle yanıt verdi.Şahin, LinkedIn hesabından, aşı olurken çekilen fotoğrafının mesajına Mahatma Gandhi’nin, "Düşman korkudur" sözüyle başladı.''EŞİM VE BEN BİONTECH'İN 3. DOZUNU DA YAPTIRDIK''Uğur Şahin, "Sosyal medyada aşı olmadığıma dair yanlış bilgiler var. Aslında, eşim ve ben BioNTech/Pfizer aşısının 3. dozunu olduk" dedi.Birkaç aydır arkadaşlarının yanlış söylentileri ele almak için aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşması için kendisini zorladığını belirten Şahin "Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim" ifadelerine yer verdi. Şahin "Geçen hafta aldığım bir telefon fikrimi değiştirdi" diyerek eski bir okul arkadaşının Covid-19 nedeniyle hayatı için mücadele ettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu yazdı.''AŞI OLMAMAK GENELLİKLE YANLIŞ BİLGİYE DAYALI KORKU KAYNAKLI''Arkadaşının 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu söyleyen BioNTech Ceo'su Şahin, "Eşinden, kendisinin ve ailesinin aşısız olduğunu öğrendim. Neden bu kararı aldıklarını sormadım. İnsanların kişisel nedenleri var. Ancak en yaygın neden genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor" dedi.İnsanların korkularının genellikle öfke ve nefrete dönüştüğünü vurgulayan Şahin, bazen korkunun kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebileceğini belirtti.Uğur Şahin, bu nedenle korkularıyla mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında Covid-19 aşısı olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaşmak istediğine dikkat çekti.Laboratuvar testlerinin mevcut aşının 3. dozunun Omicron varyantına karşı bağışıklık tepkisini artırdığını gösterdiğini de söyleyen Şahin gerekip gerekmediğine bakılmaksızın Omicron varyantına yönelik bir aşı geliştirmeye başladıklarını da açıkladı.