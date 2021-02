Uğur Şahin’den normale dönüş tarihi: Mayıs sonu Haziran başı önemli ölçüde azalır (Aşının bu kadar etkili olmasını beklemiyordum)

Dünya çapında ilk onaylanan Covid-19 aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin, Alman basınına konuştu.



Der Spiegel dergisine ve Bild gazetesine konuşan Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.



‘YAŞLILARIN AŞI OLMASININ HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR’



Mutasyonların vaka can kaybı sayılarını hızlı şekilde artırdığını söyleyen Uğur Şahin, “Bu durumdan endişeleniyorum. Görünen o ki, yeni mutasyonlar sebebiyle Covid-19 pandemisi aşıyla sürü bağışıklığı sağlanmadan yeni bir ivme kazanacak” derken Biontech-Pfizer aşısının mutasyonlara karşı etkili olduğunun altını çizdi.



‘AŞININ BU KADAR ETKİLİ OLMASINI BEKLEMİYORDUM’



İsrail’de elde edilen verilerin aşılarının mutasyonlara karşı etkili olduğunu ispatladığını belirtirken, “Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Görünen ışık da tünelin ışığı değil. Aşının etkinliği sayesinde hem virüsün bulaşması hem de virüsün insan içindeki gelişimi engelleniyor. Ben aşının bu kadar etkili olmasını beklemiyordum” şeklinde konuştu.



‘GRİP AŞISI GİBİ İKİ YILDA BİR AŞI GEREKECEK’



Mutasyonlu Covid-19 sebebiyle iki doz aşı olanların gelecek sene üçüncü bir aşıya ihtiyaç duyabileceğini belirten Şahin, "Toplumda bağışıklığı sürekli hale getirmemiz virüsle mücadelede önemli. Büyük bir olasılıkla karşımıza çıkabilecek mutasyonlara karşı her iki yılda bir aşıyı tekrar etmek gerekecek. Grip aşısındaki durum, Covid-19 için de geçerli olacak. Bu artık bizim yeni normalimiz olacak” şeklinde konuştu.



Almanya’daki Covid-19 durumu hakkındaki görüşleri sorulan Şahin, “İngiltere’deki mutasyon geçiren virüsün Almanya’da etkili olması sebebiyle vaka sayılarındaki düşüş gecikecek” derken, “Mutasyonların bir sorun oluşturacağı anlaşılıyor. Yaşlıların aşılanmasının hızlandırılması gerekiyor. Bu, Mart ayı sonundaki can kaybı sayısını azaltmamıza yardımcı olacak şeklinde konuştu.