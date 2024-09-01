Ukrayana'dan Rusya'ya İHA  saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın çok sayıda insansız hava aracı ile farklı bölgeleri hedef aldığını açıkladı.

Ukrayana'dan Rusya'ya İHA  saldırısı

Rus yetkililer 'nın, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı Moskova ve diğer birkaç Rus bölgesini hedef alan bir gece drone saldırısı başlattığını bildirdi.

Ruysa Tver Bölge valisi, Ukrayna İHA'larının Konakovo'daki, elektrik santrali yakınlarında düştüğünü söyledi. 

Ukrayna'ya ait İHA'ların enerji santralini hedef aldığı ve santralde yangın çıktığı öne sürüldü.

Diğer yandan 'nın başkenti Moskova'da da bir Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğü gelen bilgiler arasında.

Rus basını bölgeye yaklaşan 5 İHA'nın da etkisiz hale getirildiğini yazdı. Ayrıca Kashira enerji santralinin de hedef alındığı gelen bilgiler arasında.

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