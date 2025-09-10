Ukrayanlı kadın göçmen cinayeti: Trump ölüm cezası istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin North Carolina eyaletinde, Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'yı bıçaklayarak öldüren ABD'linin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.



Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülen Zarutska hakkında paylaşım yaptı.



Zarutska'nın ABD'ye "güvenlik ve barış" arayışıyla geldiğine dikkat çeken Trump, "Ukrayna'dan ABD'ye barış ve güvenlik arayışıyla gelen güzel, genç kadını vahşice öldüren hayvan, '(şüphesiz ki) çabuk' bir yargılamaya tabi tutulmalı ve sadece ölüm cezası verilmelidir" ifadelerini kullandı.



Trump, söz konusu cezadan başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

