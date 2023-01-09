Ukrayna 600 asker öldü iddiasını yalanladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetler Grubu Sözcüsü Sergey Cherevaty, 600 asker öldürüldü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'nın haber ajansı Ukrinform'da yer alan habere göre, Cherevaty Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen Rus saldırıları hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.



Rus ordusunun, yüksek hassasiyetli saldırıları gerçekleştirme imkanına sapıp olmadığını savunan Cherevaty, şu ifadeleri kullandı:



"Bu bilgi, tüm HIMARS'larımızı yok ettikleri bilgisi kadar doğrudur. Bu, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli saldırı sistemleri ile kalabalık personel merkezlerine, depolarına ve lojistiğine yönelik başarılı eylemlerine yanıt olarak düzenlediği bir bilgi operasyonudur. Onların böyle bir şansı yok."

Öte yandan, Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrinin sivil altyapılarına 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.