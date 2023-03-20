Ukrayna, AB ülkelerine ek silah ve mühimmat sağlama çağrısı yaptı

AB YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR

Estonya'nın girişimi temelinde ortak mühimmat alımı önerisi için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ve tüm AB üyesi devletlere teşekkür eden Kuleba, şöyle konuştu:



"Ukrayna, bazı Avrupa devletleriyle Avrupa Savunma Ajansı arasında ortak mühimmat alımı anlaşması imzalama girişimini takdirle karşılıyor. Bunun hızlı şekilde uygulanmasını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmatın bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. Bu zaferi yakınlaştıracak stratejik bir adımdır."



Kuleba, AB üyelerine, Ukrayna'ya ek hava savunma sistemleri, tank mermileri, tanksavar sistemleri, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahları ve diğer teçhizatları sağlama çağrısı yaptı.



Sistemli silah onarımı ve üretiminin önemini vurgulayan Kuleba, "Rusya'nın er ya da geç potansiyelini kaybedeceğini, bu nedenle şimdiden Ukrayna askerlerine maksimum sayıda silah ve mermi sağlamanın önemli olduğunu" sözlerine ekledi.