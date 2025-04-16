Ukrayna-ABD mineral anlaşması: Yakın zamanda imza atılacak

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Yuliya Svyrydenko, Ukrayna ile ABD’nin maden kaynaklarına yönelik bir anlaşma konusunda “önemli ilerleme” sağladığını ve yakın zamanda bir mutabakat zaptının imzalanacağını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, bu anlaşmayı hem Rusya’nın işgaline karşı Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının bir parçası olarak hem de ABD'nin Ukrayna’ya yaptığı milyarlarca dolarlık askeri yardımı telafi etmenin bir yolu olarak görüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, daha önce yapılan ABD askeri yardımlarını kredi veya borç olarak tanımayacaklarını belirtmişti.



Svyrydenko, X platformundaki paylaşımında, “Teknik ekiplerimiz anlaşma üzerinde çok kapsamlı çalıştı, ciddi ilerleme sağlandı. Hukuk ekiplerimiz, taslak anlaşma içinde birkaç maddeyi revize etti” dedi.



Her iki taraf da çalışmaları sürdürme ve ilerlemeyi kayıt altına almak amacıyla yakın zamanda bir mutabakat zaptı imzalama konusunda mutabakata vardı.

"HENÜZ NİHAİ ANLAŞMA DEĞİL"

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, ulusal televizyona yaptığı açıklamada görüşmelerin ilerlediğini ve kısa süre içinde geçici bir belge olan mutabakat zaptının imzalanmasının muhtemel olduğunu söyledi. Ancak nihai bir anlaşmanın bu hafta imzalanmayacağını, çünkü ABD tarafından önerilen fikirlerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Bloomberg'in haberine göre, ABD, 2022'de başlayan savaşın ardından Ukrayna’ya sağladığı yardımın maliyetini 300 milyar dolardan yaklaşık 100 milyar dolara düşürdü.

TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ TEKLİF

Trump yönetimi geçen ay, Ukrayna’nın güvenliğine dair herhangi bir garanti içermeyen ancak hem devlet hem özel sektörün maden gelirlerini ortak bir yatırım fonuna aktarmasını şart koşan, daha kapsamlı bir maden anlaşması önerdi.



Svyrydenko, gelecekteki anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda onaylanması gerekeceğini belirtti ve bunun her iki ülke için de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi:

“Bu anlaşma, Ukrayna’da yatırım ve kalkınma fırsatları yaratacak ve hem Ukrayna hem ABD için somut ekonomik büyüme koşulları oluşturacak.”