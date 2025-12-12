Ukrayna, ABD ve Avrupa'dan temsilciler tekrar bir araya geldi

Ukrayna müzakere heyetinin başkanının açıklamasına göre, Ukraynalı, Avrupalı ve ABD’li ulusal güvenlik danışmanları Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik öneriler konusunda pozisyonlarını daha fazla uyumlaştırmayı görüştü.

Kıdemli müzakereci Rustem Umerov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Taraflar, pozisyonların daha fazla senkronizasyonunu, güvenlik konularını ve barış planı üzerinde çalışmada izlenecek sonraki adımları görüştü” dedi.

Umerov ayrıca, aynı anda Ukrayna için güvenlik garantileri, ekonomik meseleler ve savaştan sonra ülkenin yeniden inşası üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ZELENSKİ VE AVRUPALI LİDERLER 15 ARALIK'TA GÖRÜŞECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabalar devam ederken, ABD’nin barış planına katkı vermek isteyen Avrupalı liderlerin diplomasisi de hız kazanıyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Başbakan Friedrich Merz’in 15 Aralık’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile başkent Berlin’de görüşeceğini belirterek, Merz-Zelenski görüşmesinde Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik çabaların ve Almanya-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi.

Kornelius, akşam saatlerinde ise AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu bir toplantının yapılacağını belirtti. Toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın katılması bekleniyor.



Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya Ukrayna savaşın sona erdirilmesine dönük ABD’nin barış planında Ukrayna’da savaşın sona ermesini sağlayacak ateşkesin sağlanmasının, Ukrayna için güvenlik garantilerinin verilmesinin ve müzakerelerde Avrupa’nın çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu vurgu yapıyor. Avrupalı liderlere göre, Ukrayna'da halkın istemediği bir barış anlaşması için Devlet Başkanı Zelenski zorlanmamalı.

Almanya Başbakanı Merz bu konuda yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nı, dört yıllık acı ve ölümden sonra halkının desteklemeyeceği bir barışa zorlamak bir hata olur" ifadelerini kullanmıştı. Merz, Ukrayna tarafından ABD yönetimine ulaştırılan son metinde muhtemel toprak tavizlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada özellikle önemli olan Ukrayna'nın hangi toprak tavizleri vermeye hazır olduğuyla ilgili sorudur. Ancak bu soruya cevap vermesi gerekenler, öncelikle Ukrayna Devlet Başkanı ve Ukrayna halkıdır." demişti.

AVRUPA KONSEYİ HAFTAYA KARAR VEREBİLİR



Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine dönük barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri devam ettiren Avrupa ülkeleri, diğer yandan Ukrayna'nın desteklenmesi ve Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar için de arayış içinde.



Almanya Başbakanı Merz, bu konuda önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına işaret ederek dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin kararın verilebileceğine inandığını belirtti.

Merz, "Şu anda Ukrayna'nın 2026 yılının ilk çeyreği için yeterli finansmanı var, ancak doğru olan şu ki, 2026 yılının tamamı için henüz finansmanı sağlamadık ve bu nedenle 2026 yılı boyunca ek kaynaklara ihtiyacımız var. Öngörülebilecek tek şey, Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili olarak vermemiz gereken garantiler olabilir " demişti.