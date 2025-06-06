Ukrayna açıkladı: Rus hava üslerine bir saldırı daha

Ukrayna, Rusya’daki iki hava üssüne gece saatlerinde “başarılı” bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılardan birinin ülkenin güneyindeki bir hava üssünü hedef aldığı, diğer hava üssünün ise başkent Moskova bölgesinin yakınlarında olduğu belirtildi.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada ayrıca söz konusu hava üslerinin “Ukrayna’ya saldıracak Rus bombardıman uçakları tarafından kullanıldığı” ifade edildi.



Ukrayna, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen ikinci tur Rusya-Ukrayna görüşmesinden bir gün önce Rusya’nın bombardıman uçaklarına yönelik saldırı düzenlediğini açıklamıştı. “Örümcek Ağı Operasyonu” adı verilen ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırıların Rusya’ya maliyetinin milyar dolarla ölçüldüğü ifade edilmiş, Rusya ise bu saldırılara ordunun gerekli gördüğü zaman ve şekilde yanıt verileceğini bildirmişti. Rusya’nın dün gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetmişti.



“SARATOV VE RYAZAN’DAKİ HAVA ÜSLERİ VURULDU”



Ukrayna ordusu, karşılıklı saldırıların yeniden tırmanmaya başladığı bir dönemde Rus hava üslerine bir kez daha saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Ordudan bugün yapılan açıklamada, “6 Haziran gecesi, düşman uçaklarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir yer olan Saratov bölgesindeki Engels hava üssüne başarılı bir saldırı gerçekleştirildi” denildi.

Ukrayna ordusu, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Hava ikmal ve refakat uçaklarının konuşlu olduğu ve Ukrayna topraklarına füze saldırılarını desteklemek için kullanılan Ryazan bölgesindeki Dyagilevo hava üssü de vuruldu.”



RUSYA: İMHA EDİLEN İHA’LAR RYAZAN VE SARATOV ÜZERİNDE DÜŞTÜ



Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait 174 İHA'nın gece başkent Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.



174 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bunların Moskova, Bryansk, Rostov, Saratov, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Tula, Belgorod ve Tambov bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.



Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait üç "Neptun-MD" seyir füzesinin hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.



MİÇURİNSK’TE 3 YARALI



Tambov Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Pervışov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgedeki Miçurinsk kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı ve söndürüldü. Üç kişi yaralandı. Bunlardan ikisi hastaneye kaldırıldı" ifadesini kullandı.



Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de İHA saldırısı sonucu bölgenin Engels kentindeki bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını ve çok katlı bir apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.



İlgili servis ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Busargin, "İlk belirlemelere göre olayda yaralı yok" dedi.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.

SARATOV VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın vurduğunu iddia ettiği hava üslerinden birinin yer aldığı Engels'in yer aldığı Saratov'un Bölge Valisi Roman Busargin de yaptığı açıklamada İHA'ların kentteki bir sanayi tesisine saldırdığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan ve doğruluğu Reuters tarafından teyit edilen görüntülerde siyah dumanların çıktığı bir yangının olduğu görüldü.

Busargin, saldırıda bir apartmanın da isabet aldığını ama ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

