Ukrayna açıkladı: Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprü su altından vuruldu
Rusya-Ukrayna hattında gerilim artıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüyü ilk kez su altı patlayıcılarıyla hedef aldığını açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kırım Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bu kez su altından düzenlenen saldırının ardından köprünün “kullanılamaz hale geldiği” belirtildi.
SBU, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü." ifadelerine yer verdi.
Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ağır şekilde hasar gördüğü belirtildi.
Bu saldırı geçtiğimiz pazar günü Rusya'nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kapsamlı İHA operasyonunun hemen ardından gerçekleştirildi.
KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜN KRİTİK ÖNEMİ
Ukrayna Güvenlik Servisi üçüncü kez Kırım Köprüsü'nü hedef aldıklarını söyleyerek, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini servis etti.
Rusya'dan yapılan açıklamadaysa köprüdeki trafiğin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
19 km uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ana karasıyla Kırım yarım adasını birbirine bağlayan tek yol olması nedeniyle kritik bir öneme sahip. Köprü üzerinde otoyol ve demiryolu bulunuyor.
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