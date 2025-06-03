Ukrayna açıkladı: Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprü su altından vuruldu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kırım Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu kez su altından düzenlenen saldırının ardından köprünün “kullanılamaz hale geldiği” belirtildi.

SBU, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü." ifadelerine yer verdi.

Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ağır şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Bu saldırı geçtiğimiz pazar günü Rusya'nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kapsamlı İHA operasyonunun hemen ardından gerçekleştirildi.