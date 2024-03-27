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Ukrayna, askeri hedeflerin yerini paylaşan 2 Rus ajanını yakaladı

Ukrayna Güvenlik Servisi, özel bir operasyon sonucunda, iki Rus ajanını yakalayarak gözaltına aldığını duyurdu. Askeri hedeflerin yerini Rus ordusuyla paylaşmakla suçlanan 2 kişinin, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ukrayna, askeri hedeflerin yerini paylaşan 2 Rus ajanını yakaladı

, hassas askeri hedeflerin yerlerini Rus ordusuyla paylaşmakla suçlanan iki Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanını gözaltına aldığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, "Özel bir operasyon sonucunda Kiev ve Odesa'da iki FSB ajanı gözaltına alındı. Suçlular, Ukrayna birliklerinin yerlerini tespit etmeye ve ardından işgalcilere hava saldırılarını ayarlamak için ilgili koordinatları göndermeye çalıştı" denildi.

SBU, "Özel operasyonun son aşamasında, her iki suçlu da işgalciler için potansiyel hedefler üzerinde casusluk yaparken suçüstü yakalandı" diye ekledi.

Şüphelilerden birinin, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bombalamasına yardımcı olmak için bir termik santralin fotoğrafını çektiği belirtildi.

İki kişinin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Birleşmiş Milletler, geçen yıl Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana "işbirliği ve çatışmayla ilgili diğer suçlar nedeniyle" bireylere karşı 6 bin 600'den fazla ceza davası açtığını bildirdi.

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