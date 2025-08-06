Ukrayna askeri istihbarat başkanı: İstihbarat için seks işçilerini kullanıyoruz

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna istihbaratının bilgi toplamak için seks işçilerini kullandığını ve bunda hiçbir sorun görmediğini açıkladı.

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Budanov, bu yöntemin "tam anlamıyla uygulanan" sıradan bir istihbarat yöntemi olduğunu söyledi.

"BU YOLLA ÇOK ÖZEL BİLGİLERE ULAŞILDI"

Budanov'a göre, bu kadınlar aracılığıyla defalarca başka yollarla elde edilmesi imkansız olan çok özel bilgilere ulaşıldı.

Budanov, "Ne diye gülümsüyorsunuz ki? Erkeklerin bazen kendilerini ne kadar ‘havalı’ göstermek için neler anlattığını bir bilseniz" ifadelerini kullandı.

Budanov ayrıca, eğer bir operasyon gereği istihbarat görevlisinin bizzat cinsel ilişkiye girmesi gerekiyorsa, bunun da bir problem değil, işin bir parçası olduğunu söyledi.