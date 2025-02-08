Ukrayna askeri teknolojisinde dev adım: Savaş alanında ilk kez lazer silahı kullandı

Ukrayna, savaş teknolojisinde bir ilke imza atarak ilk lazer silahını aktif çatışma ortamında başarıyla kullandığını duyurdu.

Kiev İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Vadim Suharevskyi lazer teknolojisinin belirli irtifalarda hedefleri etkili bir şekilde vurduğunu açıkladı.



Detaylar güvenlik gerekçesiyle gizli tutulsa da, Aralık 2024’te yapılan açıklamaya göre Ukrayna, böyle bir silaha sahip olan dünyadaki beşinci ülke konumunda. “Tryzub” (Üç Dişli Mızrak) adı verilen lazer silahının, iki kilometre (1,24 mil) operasyonel menzile sahip olduğu bildirildi.



HAVA SAVUNMADA YENİ DÖNEM



Ukrayna’nın lazer silahı konuşlandırması, özellikle insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı hava savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.



Özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırılarında İran yapımı Şahid İHA’larına artan bir şekilde güvenmesi, bu tür savunma sistemlerinin önemini daha da artırıyor.



Ancak savunma uzmanı James Black, lazer silahlarının şu anda "sınırlı ve büyük ölçüde deneysel" aşamada olabileceğine dikkat çekti.



Enerji tedariki, diğer hava savunma sistemleriyle entegrasyon ve zorlu hava koşullarında performans gibi faktörler, lazer silahlarının etkinliğini belirleyecek kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

