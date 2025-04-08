Ukrayna askerleri Rus sınırında: Kursk'tan sonra sıra Belgorod'da mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde faaliyet gösterdiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı.



Ukrayna lideri yaptığı açıklamada, "Düşman topraklarındaki sınır bölgelerinde aktif operasyonlar yürütmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle adildir - savaş geldiği yere geri dönmelidir" dedi.



Ukrayna'nın geçen yıl Ağustos ayındaki büyük saldırıdan sonra hala küçük bir alanı elinde tuttuğu Kursk bölgesine de atıfta bulundu. Moskova o zamandan beri bölgenin çoğunu geri aldı.

ASIL HEDEF BASKIYI HAFİFLETMEK

Zelenski, "asıl hedefin" Ukrayna'nın Sumi ve Harkov sınır bölgelerini korumak ve özellikle doğu Donetsk bölgesindeki geniş cephe hattında "baskıyı hafifletmek" olduğunu söyledi.



Rus ordusu geçen ay Ukrayna'nın Belgorod bölgesine geçmeye çalıştığını bildirmiş, ancak bu tür saldırıların geri püskürtüldüğünü ileri sürmüştü.

ASKERLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Zelenski, Belgorod bölgesinde konuşlu 225. Hücum Alayı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı savunan çok sayıda ordu birliğine teşekkür ederek, "Aferin çocuklar! Ukrayna için savaşan her biriyle gurur duyuyorum!" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlattı ve Moskova şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.

