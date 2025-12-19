Ukrayna barış görüşmeleri. Trump: Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirterek, "Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya orada ve onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefretin anlaşmaya varılmasını düşündüğü durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirterek, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında." dedi.

RUSYA: UKRAYNA'DA KONUŞLANDIRILIRSA BATILI ASKERLER MEŞRU HEDEF SAYILACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına herhangi bir kılıf ve biçimde konuşlandırılması bizim için kabul edilemez. Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." diye konuştu.

UKRAYNA, AB'DEN HIZLA MALİ DESTEK BEKLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya destek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı doğru bulduğunu anlatırken, bu durumda Ukrayna'nın her türlü çözüme hazır olduğunu vurguladı.

Zelenski, Ukrayna'nın 2026 yılı için 45-50 milyar avroluk bir dış yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'nın savaşı sürdürmek için mali açıdan yetersiz kalabileceğine işaret eden Zelenski, ilkbahara kadar dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen bir kredi kararı alınamaması halinde dron üretimini azaltmaları gerekebileceğini ifade etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ NETLEŞMEDİ

Volodimir Zelenski, güvenlik güvenceleriyle ilgili, "Hala Rus saldırısı olması halinde ABD'nin güvenlik güvencelerinin nasıl işleyeceği konusunda bir cevap almadık." dedi.

Zelenski ayrıca Avrupalı müttefiklerin de NATO'nun 5. maddesine benzer güvenceler verecekleri konusunda halen bir taahhütte bulunmadıklarını ifade etti.

AB LİDERLERİ BRÜKSEL'DE BİRARAYA GELDİ

Bu arada AB zirvesinin ana gündeminde Ukrayna'ya nasıl mali destek sağlanacağı yer alıyor. Finansal desteğin Rusya'nın dondurulmuş 210 milyar eurosuyla veya üye ülkelerin ortak borçlanması ile sağlanması seçenekleri tartışılıyor.