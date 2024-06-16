Ukrayna Barış Konferansı | 8 üke bildiriye imza atmadı

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna barış konferansından çıkan nihai bildiriyi 8 ülke onaylamadı. Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika, Tayland, Endonezya, Meksika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bildiriye imza atmadı.

Ukrayna Barış Konferansı | 8 üke bildiriye imza atmadı

'de düzenlenen Barış Konferansı'nda hazırlanan nihai bildiriye bazı ülkeler imza atmadı.

Ev sahibi İsviçre hükümeti, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika, Tayland, Endonezya, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin  bildiriyi imzalamayan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İsviçre, 90'dan fazla ülkenin görüşmelere katıldığını ve İsviçreli organizatörlerin görüşmelerin kapanışında yayınladığı listeye göre bunların büyük çoğunluğunun bildiriyi imzaladığını bildirdi.

Katılımcılar listesinde "gözlemci" olarak yer alan Brezilya'nın da imzacı olarak yer almadığı görüldü.

Zirvenin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Ukrayna'nın "uluslararası hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilebileceğini gösterdiğini" söyledi.

Zelenski, genel kurula yaptığı açıklamada, "Umarım en kısa zamanda sonuç alabiliriz. Dünyadaki herkese BM Şartı'nın tam etkinliğinin yeniden tesis edilebileceğini kanıtlayacağız" diye konuştu.

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