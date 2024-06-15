Ukrayna Barış Konferansı İsviçre'de başlıyor

İsviçre bugün başlayacak ve iki gün sürecek barış konferansına ev sahipliği yapıyor.

Ukrayna'da barışa yönelik ilk adımları planlamayı amaçlayan ve Rusya'nın davet edilmediği konferans, Burgenstock'ta gerçekleşecek.



Aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke lideri toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konferansta hazır bulunacak.

Ayrıca Avrupa kurumları ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere yaklaşık 100 delegasyon da konferansta yerini alacak.



Eleştirmenler, konferansın, Rusya hükümetinin katılımı olmadan "bir işe yaramayacağını" belirtiyor.



Toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de davetli.

Etkinlikte gözlemci olarak yer alan Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan önemli ülkeler ise daha alt düzeylerde temsil edilecek.



Rusya'nın müttefiki Çin ise konferansa katılmayan çok sayıda ülke arasında.