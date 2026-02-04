Ukrayna barış müzakereleri Abu Dabi'de başlıyor

Ukrayna Rusya Savaşı yerini barışa bırakır mı? Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelecek. Ukrayna heyetinin kente geldiği ve ilk görüşmelere başlandığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada üç ülke arasında yapılacak üçlü müzakerelerin büyük önem taşıdığı vurgulanmış, olası bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masada buluşmasının kritik olduğu ifade edilmişti.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Söz konusu toplantıya ABD heyetinde Trump'ı temsilen Özel Temsilci Witkoff, Jared Kushner ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll katılmıştı. Ukrayna tarafında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov yer alırken, Rus heyetine ise Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.