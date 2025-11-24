Ukrayna barış planı güncellendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planına ilişkin görüşmelerin ilk etabı tamamlandı.

ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın başkanlık ettiği zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada yapıcı ve saygılı bir atmosferde geçtiği ifade edilen görüşmelerde tarafların pozisyonlarını uyumlu hale getirme ve sonraki adımları belirleme konularında "anlamlı ilerleme" sağlandığı belirtildi. Gelecekte yapılacak herhangi bir anlaşmanın, Ukrayna'nın egemenliğine "tam destek" vereceği bildirildi.

"DAHA DA GELİŞTİRİLMİŞ BİR BARIŞ ÇERÇEVESİ"

Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamaya göre taraflar, güncellenmiş ve daha da geliştirilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladı. İki ülke, gelecek günlerde de ortak öneriler üzerinde çalışmalara devam edecek.

Ortak açıklamaya göre Kiev ile Washington ayrıca, süreç ilerledikçe Avrupa’daki ortaklarıyla yakın temas halinde kalacak.

Bu çerçeve kapsamında nihai kararlar da iki ülkenin başkanları tarafından alınacak.

RUBİO: EN VERİMLİ GÖRÜŞME

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio zirvenin ardından yaptığı açıklamada şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Görüşmelerin hala sürdüğünü belirten Rubio ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını belirtip "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.

Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.

Rubio, kaydettikleri ilerlemeye ilişkin zafer ya da nihai karar bildirmek istemediğini, ertesi gün de çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz." dedi.

"KARAR TRUMP VE ZELENSKİ'YE AİT"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye ait olduğunu ifade etti.