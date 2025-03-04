Ukrayna Başbakanı: Değerli maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
ABD'nin askeri yardımlarına ara vermesi sorulan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ABD ile diplomatik çalışmalarımızı mevcut tüm kanallar üzerinden sürdüreceklerini söyledi.
Ukrayna Başbakanı, Ukrayna'nın mineraller anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirtti.
OVAL OFİS'TE TARTIŞMA SONRASI YAŞANANLAR
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
İki liderin tartışması dünya gündemine oturmuş, Avrupa liderleri Zelenski'yi destekleyen mesajlar paylaşmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları duraklatma kararı aldı.
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