Ukrayna Başbakanı Sviridenko istifa etti

Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Yulia Sviridenko'nun istifasını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada Sviridenko'nun görevden ayrılması 258 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle birlikte Ukrayna hükümeti de toplu olarak görevden ayrılmış oldu.

ZELENSKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURMUŞTU

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hafta sonu yaptığı açıklamada hükümeti yeniden şekillendirmeyi planladığını duyurmuştu.

Zelenski, Sviridenko ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'nın yeni bir kabineye ihtiyaç duyduğunu belirterek, personel değişikliklerinin güncellenen siyasi stratejinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılacağını söylemişti.

“KIŞ HAZIRLIKLARI ÖNCELİKLİ”

Zelenski, yeni hükümetin öncelikleri arasında yaklaşan kış dönemi için hazırlıkların hızlandırılması, devlet şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve uluslararası ortaklarla yürütülen yeniden inşa çalışmalarının bulunduğunu ifade etti. Ukrayna'nın karşılaşabileceği her türlü tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

VEDA MESAJI

İstifasını doğrulayan Sviridenko, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Zelenski'ye kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti.

Sviridenko, "Ukrayna'nın modern tarihindeki en zor dönemlerden birinde hükümete liderlik etme onurunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

BİR YILDAN KISA SÜRE GÖREV YAPTI

Yulia Sviridenko, 17 Temmuz 2025'te başbakanlık görevine başlamış ve Denys Şmıhal'ın yerine geçmişti. Şmıhal ise halen Ukrayna'da Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı olarak görev yapıyor.

Ukrayna'da yeni başbakan ve kabinenin önümüzdeki günlerde parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.