Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 23-24 Temmuz’daki Londra ziyaretinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Kraliyet Birleşik Savunma Araştırmaları Enstitüsü temsilcileriyle bir araya geldi.



Ukrayinski Novini'nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere tarafı, Moldova’nın topraklarında uluslararası bir barış gücünün Ukrayna’ya gönderilmeden önceki lojistik altyapısını kurma kararını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, Moldova yönetimi Ukrayna’nın savaş sonrası ekonomik yeniden inşasında “bölgesel merkez” rolü üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

UKRAYNA OPERASYONU 2026 BAHARINDA

Bazı iddialara göre, görüşmelerde İngiliz yetkililer, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2026 baharında Transdinyester’de düzenleyeceği özel bir operasyon için Sandu’dan onay aldı.

Ayrıca, bu operasyonun hazırlanmasına İngiliz askeri uzmanlarının da katılacağı öne sürüldü.

TRANSDİNYESTER NERESİ?

Transdinyester, resmi olarak Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı sayılmasına rağmen 1990’lardan bu yana fiilen bağımsız bir yönetim altında olan, Ukrayna sınırındaki bir bölge.

Rusya yanlısı bir yönetime sahip olan bölge, uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde tanınmıyor. Moldova yönetiminin "ayrılıkçı" olarak kabul ettiği bu bölgede, Sovyetler Birliği'nden kalma büyük silah depoları bulunuyor.