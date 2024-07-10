Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Trump endişesi: "Seçilirse ne yapacağını bilmiyorum"

Dünya liderleri bu haftaki NATO zirvesi için bir araya gelirken Washington'da konuşan Vladimir Zelenski, Trump'ın 75 yıllık NATO ittifakından çıkmayacağını ve Amerika'nın Rusya'nın iki yılı aşkın süredir devam eden işgaline karşı savunmasında Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini umduğunu söyledi.



Trump için "Onu çok iyi tanımıyorum," diyen Zelenski, Trump'ın ilk başkanlığı sırasında kendisiyle iyi görüşmeler yaptığını ancak bunun Rusya'nın 2022'deki işgalinden önce olduğunu söyledi.

ABD'NİN 60 MİLYAR DOLARLIK DESTEĞİNİ SIK SIK ELEŞTİRMİŞTİ

Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin boyutunu (Rusya'nın 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana yaklaşık 60 milyar dolar) sık sık eleştirdi ve Zelenski'yi "gelmiş geçmiş en büyük pazarlıkçı" olarak nitelendirdi.

Ulusal güvenlik danışmanlarından ikisi Trump'a, çatışmayı sona erdirmek için Rusya ile görüşmelere başlamadığı takdirde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını sona erdirme planını sundu.

Trump'ın Zelenski ile ilişkileri, 2019'da ABD Temsilciler Meclisi tarafından başkan olarak ilk görevden alınmasına konu oldu.

Zelenski'ye yardım karşılığında Joe Biden'ı karalamaya yardım etmesi için baskı yapmakla suçlandı, ancak 2020'de Senato tarafından aklandı.

NATO tüzüğüne göre üye olan ülkelerin saldırıya uğrayanların savunmasına gelmesi zorunlu kılınıyor.

Zelenski Salı günü ABD'li siyasi liderleri, ülkesine yardım etmek için güçlü bir şekilde harekete geçmek üzere Amerika'da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin sonucunu beklememeye çağırdı ve ABD silahlarının kullanımına daha az kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.



"PUTIN DE KASIM AYINI BEKLİYOR"

Zelenski, "Herkes Kasım ayını bekliyor. Amerikalılar Kasım ayını bekliyor, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Pasifik'te, tüm dünya Kasım ayını bekliyor ve gerçekçi olmak gerekirse Putin de Kasım ayını bekliyor. Gölgelerden çıkmanın, güçlü kararlar almanın... harekete geçmenin ve Kasım ayını ya da başka bir ayı beklememenin zamanı geldi."





BIDEN SAVUNMA SÖZÜ VERDİ

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna'yı güçlü bir şekilde savunma sözü verdi.