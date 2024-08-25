Ukrayna Belgorod'u bombaladı: Beş sivil öldü

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Rakitnoye kasabasını bombalaması sonucu beş sivil öldü, 12 kişi de yaralandı.



Ukrayna sınırındaki Belgorod'un valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, yaralılar arasında üç çocuğun da bulunduğunu söyledi.



Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir otele gece düzenlediği saldırıda iki gazetecinin yaralandığı, üçüncü bir gazetecinin ise enkaz altında kayıp olduğun duyuruldu.



Donetsk bölgesel hükümetinin başkanı Vadym Filashkin, gazetecilerin İngiliz, ABD ve Ukrayna vatandaşı olduğunu ve kayıp gazeteci için arama operasyonu başlatıldığını söyledi.



CEPHE HATTI SICAK

Rusya ve Ukrayna arasında son 24 saat içinde birçok cephede şiddetli çatışmalar devam ediyor.



Rusya, dün Ukrayna'ya ait bir hava savunma füze sistemi ile yakıt depolarını, drone üretim atölyelerini ve diğer hedefleri vurduğunu bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'na göre ayrıca Rus hava savunma sistemi Kiev füzelerini, hava bombalarını, roketlerini ve insansız hava araçlarını engelledi.

Bakanlık, Rus güçlerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırıları püskürttüğünü ve Ukrayna'ya ait elektronik harp üs istasyonlarını, topçu radarlarını ve çok sayıda zırhlı aracı imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna da güçlerinin, Rusya'nın batısındaki Voronezh'de bulunan bir Rus mühimmat deposunu vurduğunu bildirdi.



Voronezh bölgesi Valisi Alexander Gusev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin bölge üzerinde birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü, düşen enkazın büyük bir yangına neden olduğunu ve bir depoda patlamayı tetiklediğini söyledi.

Patlama iki kişinin yaralanmasına ve 200'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

