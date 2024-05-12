Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 katlı apartmanın bir bölümü çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
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'nın ’nın sınırdaki Belgorod kentine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço artıyor.

Ukrayna’ya ait Tochka balistik füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir bölümü çöken 10 katlı apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 17 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’nın Belgorod’u 12 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise saldırının "barbarca" olduğu ifade edilerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti - 1 Belgorod'da hava saldırısı sonucunda çöken apartmanın enkazında aram kurtarma çalışması yürüten Rus ekipler.

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