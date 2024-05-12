Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava saldırısı sonucunda çok katlı bir apartman bloğunun bir bölümü kısmen çöktü. En az 3 kişinin öldüğü ve 10'dan fazla insanın göçük altında kaldığı tahmin ediliyor.

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

RIA Novosti ve TASS haber ajanslarının bildirdiğine göre, 'nın Belgorod kentinde çok katlı bir apartman bloğunun bir bölümü 'nın hava saldırısının ardından kısmen çöktü.

Saldırı sonrasında çöken apartmanda en az 3 kişinin öldüğü ve 10'dan fazla insanın göçük altında kaldığı tahmin ediliyor.

Belgorod valisi tarafından yapılan açıklamada binanın Ukrayna tarafından gerçekleştirilen hava saldırsı sonucunda yıkıldığı doğrulandı.

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