Ukrayna, Berlin gibi ikiye mi bölünecek?

Rusya ateşkesi kabul etmemekte direnirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev elçisi, Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Berlin gibi bölünebileceğini öne sürdü.

General Keith Kellogg, ülkenin kontrol bölgelerine ayrılabileceğini, batıda bir “güvence gücü” kapsamında İngiliz ve Fransız birliklerinin, doğuda ise Moskova güçlerinin yer alabileceğini belirtti.

Kellog, bunların arasında Ukrayna güçleri ve askerden arındırılmış bir bölge olacağını ancak ABD'nin herhangi bir kara gücü sağlamayacağını iddia etti.

ABD'li elçi, The Times gazetesine verdiği demeçte, “Neredeyse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de olduğu gibi bir Rus bölgesi, bir Fransız bölgesi ve bir İngiliz bölgesi oluşturabilirsiniz” dedi.

Kellogg daha sonra yaptığı açıklamada, The Times gazetesinin, sözlerini çarpıttığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kellog, “Ateşkes sonrası Ukrayna'nın egemenliğini desteklemek için sürdürülebilirliği sağlayacak güçlerden bahsettim. Bölünme sorununu tartışırken, müttefik güçlerinin sorumluluk alanlarını veya bölgelerini düşünüyordum" diye yazdı.