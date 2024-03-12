Ukrayna, "beyaz bayrak" çağrısı sonrası Vatikan elçisini çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Visvaldas Kulbokas'a, Ukrayna'nın Papa'nın "beyaz bayrak" ve saldırganla "cesaret gösterip müzakere edilmesi" gerektiğine ilişkin sözlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığının aktarıldığı bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı, güçlü olanın hakkını yasallaştıran ve onu uluslararası hukuk normlarını daha fazla göz ardı etmeye teşvik eden çağrılar yerine, Vatikan Başkanı'nın dünya toplumuna iyinin kötüye karşı zaferini sağlamak için derhal güçlerin birleştirilmesi gerektiğine dair sinyaller göndermesinin ve mağdura değil saldırgana çağrıda bulunmasının beklendiğini kaydetti.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamada, Ukrayna'nın da diğerleri gibi barış için çabaladığını vurguladı.



Barışın adil olması ve BM Şartı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından önerilen Barış Formülü ilkelerine dayanması gerektiği aktarıldı.



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Papa Francis, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Ukrayna’ya Rusya ile anlaşma ve "beyaz bayrak çekme cesaretini" gösterme çağrısında bulunmuştu.



Francis, “En güçlü olan, duruma bakan, insanları düşünen ve beyaz bayrak cesaretine sahip olan ve müzakere edendir” demişti.



Francis’in açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Francis’e tepki göstererek, “Bayrağımız sarı ve mavidir. Bu bayrakla yaşar, ölür ve galip geliriz. Asla başka bir bayrak çekmeyeceğiz” demişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin