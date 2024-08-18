Ukrayna birlikleri Rus toprağı Kursk'ta bir köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalı tarafından yayınlanan hava görüntülerinde bir köprünün havaya uçurulduğu ve patlama sonucu yıkıldığı görülüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise "18 Ağustos gecesi Rusya'nın Rostov bölgesindeki 'Kavkas' fabrikasına saldırı düzenlendi. Tesiste, Rus ordusunun ihtiyaçlarını da karşılamak için petrol ve petrol ürünleri depolanıyordu" açıklamasını yaptı. Saldırı sonucu tesiste en az iki yangın çıktığı belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir köprüyü havadan vurduklarını belirterek, "Hava savunma kuvvetlerimiz hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik yeteneklerden yoksun bırakmaya devam ediyor" diye ekledi.

RUSYA ÇOK SAYIDA FÜZE FIRLATTI



Oleşçuk ayrıca Rusya'nın dün gece düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.



Rusya’nın bir İskender-M balistik füze, bir Kuzey Kore yapımı KN-23 balistik füze, iki X-59 güdümlü füze, üç seyir füzesi ve sekiz "şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını aktardı.



Ukrayna savunma kuvvetlerince KN-23 balistik füzesi ile üç seyir füzesi ve sekiz İHA'nın, Kiev, Sumi ve Poltav bölgelerinde düşürüldüğünü kaydetti.



Oleşçuk, diğer füzelerin hedefine ulaşamadığını, saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığını bildirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son bir hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 40'tan fazla çeşitli füze, 750 güdümlü bomba ve 200 çeşitli İHA kullandığını ifade etti.