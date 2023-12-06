Ukrayna: Bu gece Rusya'ya ait 41 İHA'yı imha ettik ve dün bir Su-24M uçağını düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu gece Rus ordusu Ukrayna topraklarına Kırım'dan ve Rusya'nın Kursk bölgesinden İHA'larla saldırı düzenlendi.

48 İHADAN 41'İ İMHA EDİLDİ



Rusya'nın saldırıda 48 İHA kullandığı belirtildi. Ukrayna hava savunmasının yaptığı muharebe sonucu 41 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.



Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada dün Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında bir Su-30SM uçağının koruması altında, Odessa bölgesinin güneyine füze ve bomba saldırısı gerçekleştirecek bir Rus Su-24M uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

ZELENSKİ TEŞEKKÜR ETTİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesinden dolayı hava savunma kuvvetlerine teşekkür etti.



Zelenski açıklamasında, "Uçak Odessa bölgesini bombalamaya gidiyordu. Özellikle Odessa bölgesinde hava savunmamızı yavaş yavaş ama fark edilir şekilde güçlendiriyoruz. Bu görevi başarmamız için yardımcı olan her ülkeye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.