Ukrayna, Challenger 2 tanklarını teslim aldığını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, sosyal medya hesabından Batı’nın "tank koalisyonu" çerçevesinde Ukrayna’ya sağlanan tanklara ilişkin açıklama yaptı.



"İngiltere'nin tedarik ettiği Challenger 2 tankları ülkemize yeni geldi." diyen Reznikov, tanklar için İngiltere yönetimine ve halkına teşekkür etti.



Bakan Reznikov, tankların test sürüşünün yapıldığını ve yakında bunların savaştaki görevlerine başlayacağını belirtti.



RUSYA UKRAYNA'YA 15 İHA İLE SALDIRDI

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 24 hava, 12 füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.



Rusların "sivillere yönelik terör" taktiğini uyguladığı ileri sürülen açıklamada, "Dün Donetsk bölgesinin Slovyansk şehrinin altyapısına düzenlenen füze saldırısı sonucu siviller öldü ve yaralandı." ifadesi yer aldı.

