Ukrayna: Çin ve Kuzey Kore, Rusya’nın uzak doğusunda fiili kontrol kuruyor

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’nin raporuna göre, Çin ve Kuzey Kore, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde ekonomik ve demografik nüfuzlarını hızla artırıyor. Kurum, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın bedelini artık “toprakla ödediğini” ve Uzak Doğu’nun giderek yabancı güçlerin kontrol alanına dönüştüğünü belirtti.



Rapora göre Çin’in Rusya’nın Uzak Doğu’sundaki yatırımları 2025 sonunda 1 trilyon rubleye (yaklaşık 12,6 milyar dolar) ulaşabilir. Bu yatırımların çoğu ticaret odaklı olsa da, bölgedeki Çin etkisi her yıl artıyor.

Khabarovsk senatörü Viktor Kalaşnikov’a göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024’te 5,5 milyon ton artarken, 2025’in ilk yarısında yüzde 36’lık yeni bir sıçrama yaşandı.



Ukrayna istihbaratına göre, bu ekonomik etkiyle birlikte “sessiz bir demografik genişleme” de yaşanıyor. Vladivostok ile Urallar arasındaki bölgede yaklaşık 2 milyon Çin vatandaşı yaşıyor ve bu sayı hızla artıyor. Bazı yerleşimlerde “Rusların neredeyse hiç çalışmadığı Çinli yerleşim alanları” oluştuğu belirtiliyor.

KUZEY KORE İŞ GÜCÜYLE HAKİMİYET KURUYOR

Çİn’in ekonomik hakimiyetine paralel olarak Kuzey Kore, bölgeye iş gücü sağlayarak nüfuz kazanıyor.

Son bir yılda 15 binden fazla Kuzey Koreli işçi resmen Rusya’nın Uzak Doğu’suna gönderildi; gayriresmî tahminler bu sayıyı 50 bine kadar çıkarıyor. Rus şirketleri halihazırda 153 bin yeni iş sözleşmesi talebinde bulundu.

Pyongyang bu işgücü anlaşmalarından yılda yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ederken, işçiler asgari düzeyde ücret alıyor.



"İKİ NÜKLEER GÜÇ RUSYA İÇİNDE GÜÇLENİYOR"

Ukrayna istihbaratı, bu tabloyu “iki nükleer gücün Rusya sınırları içinde aynı anda konum kazanması” olarak niteliyor.

Raporda, Çin’in ekonomik bağımlılık yarattığı, Kuzey Kore’nin ise ucuz işgücüyle kontrol alanını genişlettiği ve her iki ülkenin de kendi iç sorunlarını Rusya’nın kaynakları pahasına çözdüğü vurgulanıyor.



Kurum, mevcut gidişatın devam etmesi halinde Pekin ile Pyongyang arasında çıkar çatışması doğabileceği görüşünde.