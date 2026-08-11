Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Kuzey Kore, Rusya'ya 50 bin asker yollayacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, resmi X hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore 'nin Rusya'da 30 bin ila 50 bin arasında asker konuşlandıracağını belirtti.

“Kuzey Koreliler zaman zaman Rusya Federasyonu topraklarında görüntüleniyorlar. Bunu görüyoruz, biliyoruz. İlk başta yüzlerden, sonra binlerden bahsediyorduk ve şimdi 30 bin ila 50 bin Kuzey Korelinin Rusya topraklarına konuşlandırılması kararı alındı” diyen Zelenski, Kuzey Kore'nin “Rusya'nın himayesinde modern savaş konusunda deneyim kazandığını” belirtti.

“Ukrayna topraklarında Kuzey Kore füzeleri bulduk” diyen cumhurbaşkanı, Güney Kore ile işbirliği vurgusu yaptı.

“Benim görüşüme göre, Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ukrayna ile daha yakın işbirliği yapması gerekiyor. Buna açığız. Güney Kore'den, eksikliğini çektiğimiz bir alanda, yani hava savunma sistemlerinde destek almak istiyoruz. Drone anlaşması ve diğer alanlarda da çalışmaya hazırız. Anayasaları gereği yasal bir kısıtlamaları var. Ancak bu işbirliğini istiyoruz ve buna güveniyoruz. Diplomatlarımız temas halinde.”

Güney Kore, büyük ölçüde iç politik sebepler ve jeopolitik değerlendirmeler doğrultusunda, Ukrayna gibi aktif çatışma bölgelerine doğrudan ölümcül silah tedarikine karşı kısıtlayıcı bir politika izliyor.

Kuzey Kore'nin daha önce de cephedeki Rus birliklerine destek amaçlı asker gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Güney Kore ve Batı istihbaratına göre Pyongyang, Ukrayna'nın sınır bölgesine yönelik saldırılarına karşı koymasına yardımcı olmak üzere, Kuzey Kore-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalandığı 2024 yılında Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdi.

Pyongyang'ın Moskova'ya yardımı artık büyük miktarda mühimmat ve silahı da kapsıyor. Askerlerin ayrıca Rusya'nın önemli kayıplar veren savaş güçlerini desteklemek için gönderildiği de görülüyor.