Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İsveç'te

Dışişleri Bakanı Tobias Billström de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, savaş dolayısıyla bugüne kadar Ukrayna'ya 17 milyar kron (yaklaşık 1 milyon 423 bin euro) tutarında askeri yardım yaptıklarına dikkati çekerek, Zelenski'ye "Hoş geldin sayın Başkan." dedi.

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