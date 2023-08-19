Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İsveç'te

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir dizi ziyaret için İsveç'in başkenti Stockholm'e geldiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İsveç'te
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İsveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin eşi Olena ile birlikte İsveç Kralı Carl 16. Gustav, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ve İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden ile görüşeceği ifade edildi.

Zelenski de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveçli yetkililere, "Kremlin'in Ukrayna'yı topyekun işgalinin 18. ayına yaklaştığı süreçte kendilerini destekledikleri için" teşekkür edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İsveç'te - 1

Dışişleri Bakanı Tobias Billström de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, savaş dolayısıyla bugüne kadar Ukrayna'ya 17 milyar kron (yaklaşık 1 milyon 423 bin euro) tutarında askeri yardım yaptıklarına dikkati çekerek, Zelenski'ye "Hoş geldin sayın Başkan." dedi.

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