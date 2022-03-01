Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Avrupa ülkelerinden destek istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Brüksel'de olağanüstü oturum düzenledi.



Oturuma Zelenski de video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Zelenski'in konuşma yapacağı, oturumdan kısa süre önce duyuruldu.



Zelenski, sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında, Rusya'ya karşı özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.



"Hepinizle ve tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle bugün birliktelik sağladığımız için çok mutluyum" diyen Zelenski, ülkesinin günlerdir Rusya'nın işgali altında olduğunu belirtti.



Rusya'nın işgaline direndiklerini ve özgürlüklerini korumaya çalışacaklarını dile getiren Zelenski, galip geleceklerine inandığını vurguladı.



Ukrayna Devlet Başkanı, yoğun saldırı altında olduklarını, Harkov'in bugün iki füze saldırısına uğradığını kaydetti. Harkov'deki Özgürlük Meydanı'nın Avrupa'nın en büyük meydanı olduğunu ve bugün özgürlüklerin saldırıya uğradığını ifade eden Zelenski, "Kimse özgürlüklerimize müdahale edemeyecek. Kimse bizi ezemeyecek. Biz güçlüyüz." dedi.



Dün 16 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Zelenski, Rus yetkililerin askeri hedefleri vurdukları sözlerine karşılık "Biz çocuklarımızı canlı görmek istiyoruz. Hangi çocuk askeri bir tesiste çalışabilir." ifadesini kullandı.



Vladimir Zelenski, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN DESTEK



AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.



Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.



Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN DESTEK



AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.



Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.



Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.

“RUSYA’NIN EN ÖNEMLİ HEDEFİNİN KİEV VE HARKİV ŞEHİRLERİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkov şehirleri olduğunu belirterek, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir.” dedi.



Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin bilgi verdi.



Harkov şehrine seyir füzesi atıldığına işaret eden Zelenski, “Avrupa’nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna’daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.



Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın Harkov ve Rusya’nın Belgorod şehirlerinin her zaman birbirlerine ruhen yakın şehirler olduğunu hatırlatarak, "Harkov’e Belgorod’tan seyir füzesinin atılmasından sonra şimdi her şey değişti. Bu şehrimize karşı bir terördür. Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkov’deki yerleşim bölgeleri hedef alındı.” diye konuştu.AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

“RUSYA’NIN EN ÖNEMLİ HEDEFİNİN KİEV VE HARKİV ŞEHİRLERİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkov şehirleri olduğunu belirterek, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir.” dedi.



Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin bilgi verdi.



Harkov şehrine seyir füzesi atıldığına işaret eden Zelenski, “Avrupa’nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna’daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.



Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın Harkov ve Rusya’nın Belgorod şehirlerinin her zaman birbirlerine ruhen yakın şehirler olduğunu hatırlatarak, "Harkov’e Belgorod’tan seyir füzesinin atılmasından sonra şimdi her şey değişti. Bu şehrimize karşı bir terördür. Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkov’deki yerleşim bölgeleri hedef alındı.” diye konuştu.

Harkov’e saldırının bir savaş suçu olduğunu söyleyen Zelenski, “Bu Rusya’nın bir devlet terörüdür. Rusya terör devletidir. Tüm dünyayı bu fahiş saldırıya etkin ve hızlı bir yanıt verilmesi ve Rusya’nın bir devlet terörü yaptığını tanımaya çağırıyorum. Teröristlerin uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz.” dedi.



Kiev ve Harkov’in şu anda Rusya için en önemli hedefler olduğuna dikkati çeken Zelenski, bu nedenle başkentin savunmasının devlet için birinci önceliğe sahip olduğunu dile getirdi.



Ukrayna’nın tüm şehirlerinin düşmanı durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Zelenski, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir. Şehrin savunması için Kiev Şehir Ordusu’nun başına General Mikola Jernov’u atadım.” ifadelerini kullandı.



Ayrıca Zelenski, Kırgızistan ile Gürcistan büyükelçilerini istişarelere çağırdığını bildirdi.

VİDEO: ZELENSKİ AYAKTA ALKIŞLANDI