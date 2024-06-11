Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Bu savaşı kendi şartlarımızla bitireceğiz"

Zelenski, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılışına katıldıktan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledikten sonra Federal Meclis'te konuşma yaptı.



Ukrayna'ya yaptığı ve yapacağı yardımlardan dolayı Almanya'ya teşekkür eden Zelenski, Avrupa'nın savaşın olmadığı bir kıta olması gerektiğini dile getirdi.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çocuklara miras bırakmayacaklarını belirten Zelenski, "Bu savaşı kendi şartlarımızla bitireceğiz. Dünyadaki her insanın anlayabileceği şartlarda." dedi.



Zelenski, savaşın kimin kazandığına şüphe bırakmayacak şekilde sona ermesini isteyerek, Rusya'nın yol açtığı tüm zararı ödemesi gerektiğini söyledi.



"Uzlaşma zamanı sona erdi. Putin anlaşma yerine cinayeti seçtiğinde bu sona ermişti." diyen Zelenski, Rus hükümetinin arkasında çok sayıda mezarlık bıraktığını aktardı.



Rusya'nın Avrupa'da ilerleyişini sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Zelenski, "Putin'in bu savaşı şahsen kaybetmesi hepimizin ortak çıkarınadır." ifadesini kullandı.



Rusya'nın Ukrayna'yı bölmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Zelenski, "Bölünmüş Avrupa hiçbir zaman barışçıl olmadı. Bölünmüş Almanya asla mutlu olmadı." şeklinde konuştu.



Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı bölme ve ülkede bir duvar oluşturma girişimlerine karşı Ukraynalıların neden bu kadar mücadele ettiğini Almanların kendi deneyimlerinden anlayabildiğini kaydetti.



Rusya'nın hedeflerini ve hayallerini değiştirmeye zorlanması gerektiğini belirten Zelenski, "Bu mümkün. Çünkü yıkılmayacak duvar yok." dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 15-16 Haziran’da İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne de değinerek, zirveye dünyanın her yerinden temsilcinin katılacağını söyledi.



"Diplomasiye bir şans vermek istiyoruz." diyen Zelenski, Ukrayna'nın hiçbir zaman yalnızca silahların gücüne güvenmediğine dikkati çekti.



Zelenski'nin konuşma sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Scholz da mecliste yer aldı.



BSW VE AFD PARTİLERİ ZELENSKİ'Yİ PROTESTO ETTİ

