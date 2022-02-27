Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus heyetiyle toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını belirterek, "Bırakalım denesinler. dedi.



Zelenski, paylaştığı video mesajda değerlendirmelerde bulundu.



Rus heyeti ile toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını aktaran Zelenski, "Bırakalım denesinler." diye konuştu.



Zelenskiy, "Böylece hiçbir Ukrayna vatandaşı, başkan olarak, küçük bir şans bile olsa, savaşı durdurmaya çalıştığımdan şüphe duymasın." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"



Hedeflerinin toprak bütünlüğü olduğunu ifade eden Zelenski, bunun ulusal devlet olmanın bir koşulu olduğunu vurguladı.



Askerlerin para için değil yarınları için savaştığını kaydeden Zelenski, onlara minnettarlıklarını göstermek için savaş bitene kadar maaşlarını yüz bin grivnaya (yaklaşık 46 bin Türk Lirası) çıkardığını ifade etti.



Zelenski, üzülerek dünyanın en büyük uçağı olan "Mriya"yı kaybettiklerini açıkladı ve yeni bir tane inşa ettiklerini duyurdu.



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RUS ASKERLERİ HARKOV'DAN GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ